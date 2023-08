Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για πρώτη φορά, μετά την άφιξή του στο Μαϊάμι, στα τοπικά ΜΜΕ και εξομολογήθηκε ότι ποτέ δεν ήθελε να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι.... ασταμάτητος στην Ίντερ Μαϊάμι. Έχει σκοράρει εννέα γκολ σε έξι εμφανίσεις από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιούλιο, μετά τις δύο σχετικά αποτυχημένες σεζόν του στο Παρίσι. Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ για πρώτη φορά από την άφιξή του στο MLS, ο Αργεντινός σταρ περιέγραψε θετικά τη ζωή στη Νότια Φλόριντα και την συνέκρινε με την περίοδο παραμονής του στη γαλλική πρωτεύουσα, που κορυφώθηκε όταν τμήματα οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν τον αποδοκίμαζαν.

«Όπως είπα τότε, η έλευσή μου στο Παρίσι δεν ήταν κάτι που ήθελα, δεν ήταν κάτι που ήθελα να φύγω από τη Μπαρτσελόνα, ας το πω έτσι, ήταν από τη μια μέρα στην άλλη. Και, λοιπόν, έπρεπε επίσης να συνηθίσω σε ένα μέρος που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που ζούσα όλη μου τη ζωή, τόσο από άποψη πόλης όσο και από αθλητική έννοια, και ήταν δύσκολο,αντίθετα από αυτό που μου συμβαίνει τώρα εδώ», είπε.

