Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε αυτή την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντιμιτρί Παγιέ από τον σύλλογο.

Κάτι ιδιαίτερο συνέβαινε στη Μασσαλία τις τελευταίες ώρες. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα αυτή την Παρασκευή (21/07). Ο Πάμπλο Λονγκόρια και ο Ντιμιτρί Παγιέ εμφανίστηκαν μαζί για να ανακοινώσουν την αποχώρηση του μεσοεπιθετικού από τον σύλλογο, όπως έλεγαν οι φήμες των τελευταίων ωρών. Ήταν ο πρόεδρος της Μαρσέιγ που μίλησε πρώτος για να επισημοποιήσει την είδηση, με τη φωνή του να τρέμει από συγκίνηση και το πρόσωπό του πραγματικά θλιμμένο.

«Δεν είναι εύκολη στιγμή. Αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε την περιπέτεια μαζί με τον αρχηγό μας... Έχουν περάσει πολλές εβδομάδες, προβληματισμοί, συζητήσεις. Με τον Ντιμιτρί είχαμε μια συζήτηση πριν από την έναρξη της σεζόν για να αναλύσουμε πώς θα πάει αυτή η σεζόν. Επικοινωνήσαμε και είναι καθαρά αθλητική απόφαση να χωρίσουμε (…) Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας αυτού του συλλόγου, εμπνεύσατε μια γενιά υποστηρικτών της ΟΜ. (…) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω δημόσια για όλες αυτές τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί.»

Dimitri Payet, in tears after announcing that he’s set to leave OM.



