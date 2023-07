Μια ανάσα από τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να είναι η Μαρσέιγ, με την ομάδα της Ligue 1 να τα βρίσκει με την Τσέλσι και τον Γκαμπονέζο να ετοιμάζει βαλίτσες για Μασσαλία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι έτοιμος να μετακομίσει στη Μαρσέιγ με ελεύθερη μεταγραφή. Ο σύλλογος της Ligue 1 συμφώνησε με την Τσέλσι και ο Γκαμπονέζος επιθετικός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, με τις ιατρικές εξετάσεις να είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη. Ο πολύπειρος επιθετικός που αντιμετώπιζε δυσκολίες στο Λονδίνο και τους «Μπλε» είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵



Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.



Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.



Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp