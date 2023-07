Σύμφωνα με το «Athletic» η Μαρσέιγ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τσέλσι για την απόκτηση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ βρίσκεται στην transfer list της Τσέλσι, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σύμφωνα με το «Athletic» η πιο «θερμά» ενδιαφερόμενη τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η Μαρσέιγ, η οποία μάλιστα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους Λονδρέζους.

Φυσικά η περίπτωση του Γκαμπονέζου σέντερ φορ μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς έχει ένα «βαρύ» συμβόλαιο με τους Μπλε για ακόμα μια σεζόν. Την προηγούμενη σεζόν ο 34χρονος striker μέτρησε 22 εμφανίσεις, με τρία γκολ και μια ασίστ.

Ο πολύπειρος επιθετικός ξέρει καλά το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς προέρχεται από τις ακαδημίες Ρουέν και Μπαστιά, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ντιζόν, Λιλ, Μονακό και Σεντ Ετιέν. Συνολικά στη Ligue 1 έχει 120 εμφανίσεις, 41 γκολ και 26 ασίστ.

