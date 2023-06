Με μια σειρά από ενέργειες η Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της στον Σέρχιο Ρίκο - τραυματία μετά από πτώση από άλογο - ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ του αφιέρωσε το τέρμα που πέτυχε, υψώνοντας τη φανέλα του.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Σέρχιο Ρίκο, ο οποίος προ ολίγων ημερών τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από άλογο. Φυσικά κανείς στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν ξέχασε τον πορτιέρε της ομάδας και στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κλερμόν ο σύλλογος και ο κόσμος του έδειξαν τη στήριξή τους προς τον Ισπανό.

Στο «Parc des Princes» υπήρχε ένα τεράστιο κορεό με τη φανέλα του και οι παίκτες έκαναν ζέσταμα με μπλουζάκια αφιερωμένα σε εκείνον. Επίσης στο 16ο λεπτό (αριθμός που φορά στην πλάτη) οι πάντες χειροκρότησαν για εκείνον και ο Κιλιάν Μπαπέ σήκωσε στον ουρανό την εμφάνιση του Ισπανού, όταν σκόραρε από το σημείο του πέναλτι στο 21'.

PSG show their support for Sergio Rico in the 16th minute, and Sergio Ramos scores at the same time.🙏



🎥 via @PSG_insidepic.twitter.com/dGVoZneDMu June 3, 2023

PSG's jerseys on their final match of the season show support for goalkeeper Sergio Rico, who was seriously injured last Sunday 🙏 #ÁnimoSergioRico pic.twitter.com/yRzz7mvI4l — OneFootball (@OneFootball) June 3, 2023