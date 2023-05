Η οικογένεια του Σέρχιο Ρίκο μέσω Social Media εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση από άλογο.

Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Σέρχιο Ρίκο. Ο Ισπανός τερματοφύλακας, έπεσε από άλογο μετά από σύγκρουση με άλλο ανεξέλεγκτο άλογο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Σεβίλλης και δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τραυματική εγκεφαλική βλάβη.

Η οικογένεια του κίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν με ανακοίνωση μέσω Social Media ευχαρίστησε όλους όσοι έστειλαν μήνυμα στήριξης και τόνισαν πως ο Ρίκο βρίσεται στα καλύτερα δυνατά χέρια.

The family of Sergio Rico have issued a statement on his condition after the PSG goalkeeper was repeatedly kicked in the head by a runaway horse while at a religious festival in Andalucia.https://t.co/9dL2Hj1jLT pic.twitter.com/J4Hhg81AnT