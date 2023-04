Διατεθειμένη να σπάσει κάθε ρεκόρ για τα μάτια του Λιονέλ Μέσι φαίνεται να είναι η Αλ Χιλάλ η οποία του κατέθεσε επίσημη πρόταση με απολαβές που θα ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια τον χρόνο.

Η Αλ Χιλάλ προσφέρει γη και ύδωρ για το πολυπόθητο «ναι» του Λιονέλ Μέσι! Το μέλλον του Αργεντινού στο Παρίσι βρίσκεται στον αέρα και η πρωτοπόρος του σαουδαραβικού πρωταθλήματος θα κάνει τα πάντα για να τον κάνει τον δικό της Βασιλιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, του έχει ήδη κάνει επίσημη πρόταση η οποία θα του αποφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, σε ένα συμβόλαιο διπλάσιας αξίας από αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, που ενδέχεται να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Βέβαια, προς το παρόν τουλάχιστον, ο Pulga δεν θα επιθυμούσε να αποχαιρετήσει το κορυφαίο επίπεδο και την Ευρώπη και στο μυαλό του «παίζει» το σενάριο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, η οποία προσπαθεί να βρει την κατάλληλη οικονομική δίοδο με την οποία θα καταφέρει να τον ντύσει ξανά στα Μπλαουγκράνα.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV