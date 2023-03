Ο προπονητής που εμπιστεύθηκε τον Γουίλ Στιλ στο Gazzetta: «Όταν η Σιντ Τρουιντέν αρνήθηκε να του δώσει συμβόλαιο, τον πλήρωνα εγώ για να μείνει»

Ο Γουίλ Στιλ έχει τρελάνει το γαλλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τα κατορθώματά του στον πάγκο της Ρεμς και ο Γιανίκ Φερέρα εξηγεί στο Gazzetta τι ήταν αυτό που τον έκανε να τον εμπιστευτεί και να αποτελέσει την αφετηρία για αυτή την καριέρα.

Στις 13 Οκτώβρη του 2022, αν κάποιος έλεγε σε έναν οπαδό της Ρεμς, ότι η ομάδα του θα κάνει το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην Ευρώπη στη τρέχουσα σεζόν, σίγουρα θα έβαζε τα... γέλια. Ειδικά αν στην εξίσωση έμπαινε πως στην άκρη του πάγκου θα βρίσκεται ο 30χρονος Γουίλ Στιλ.

Ένας άπειρος προπονητής, χωρίς δίπλωμα UEFA που ήταν βοηθός σε κάποιες ομάδες του Βελγίου αλλά και του Όσκαρ Γκαρθία πριν αποχωρήσει από τον γαλλικό σύλλογο. Και φτάνουμε στο παιχνίδι της 12ης Μαρτίου του 2023 και στο τεράστιο διπλό της Ρεμς στην έδρα της Μονακό με 1-0 (!), σκαρφαλώνοντας στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -4 από την έξοδο στην Ευρώπη, ενώ πριν βρισκόταν στην 15η θέση.

Όχι, δεν είναι παραμύθι με δράκους, ούτε στο τέλος νικούν οι... καλοί. Είναι ένας μικρός μύθος που έπλασε γύρω από το όνομά του ο συγκεκριμένος κόουτς, ο οποίος είναι λάτρης του Football Manager και χρωστάει πολλά σε αυτό για το γεγονός ότι άρχισε την προπονητική.

Μετά από 17 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο απολογισμός γράφει εννιά νίκες και οκτώ ισοπαλίες. Δεν ξεχάσαμε τις ήττες, απλά δεν υπάρχουν... Αυτή τη στιγμή Ρεμς «τρέχει» το μεγαλύτερο σερί αήττητων παιχνιδιών στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης και δεν δείχνει διατεθειμένη να αρκεστεί σε αυτό.

Και όμως η Ρεμς έχει... πληρώσει για αυτά τα αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα έχει δώσει 425 χιλιάδες ευρώ ως... πρόστιμο και ο λόγος είναι γιατί πρέπει να δίνει 25 χιλιάδες ευρώ ανά ματς που ο Στιλ κάθεται στον πάγκο της ως τιμωρία επειδή ακόμα δεν έχει δίπλωμα UEFA (!).

Will Still as Stade Reims manager in Ligue 1:



☑️17 games

✅9 wins

⭕️8 draws

⚽️23 goals scored

🥅7 goals conceded



30 years of age. The coaching wonderkid is STILL undefeated in L1! 🔥 pic.twitter.com/GrAGo9wCf3