Το Gazzetta ξετυλίγει το... κουβάρι της ιστορίας του Γουίλ Στιλ ο οποίος επέλεξε να ζήσει στην... πραγματική ζωή το όνειρο που προσφέρει το Football Manager ως προπονητής της Ρεμς.

Το ρολόι δείχνει 11 και έξω επικρατεί το σκοτάδι. Οι γονείς έχουν πάει για ύπνο και ένα παιδί στέκεται μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του, παίζοντας το γνωστό παιχνίδι Football Manager. Είτε έχει ολοκληρώσει τα διαβάσματά του, είτε βρίσκεται σε αυτή τη θέση αρκετή ώρα ήδη. Με την ώρα του ύπνου να πλησιάζει, αναφωνεί την γνωστή φράση: «Ένα ματς, λίγο ακόμα...».

Πριν καν το καταλάβει, η ώρα έχει περάσει τις 4 τα χαράματα και εκείνο παραμένει εκεί, «κολλημένο», δίχως ίχνος πίεσης για το αν θα κοιμηθεί λιγότερο από τρεις ώρες για να ξυπνήσει για το σχολείο. Ο Γουίλ Στιλ ακολούθησε αυτό το πρόγραμμα όπως εκατοντάδες παιδιά της ηλικίας του όταν ήταν έφηβος, με τη διαφορά ότι εκείνος δεν κοιμήθηκε ποτέ.

Για την ακρίβεια, ζει το όνειρο που εκείνα τα αγόρια έβλεπαν στη λιγοστή ώρα που είχαν για να ξεκουραστούν. Σε ηλικία μόλις 30 ετών, όχι απλώς βρίσκεται στη Ligue 1 της Γαλλίας αλλά από τις 15/10 που ανέλαβε τη Ρεμς, είναι αήττητος μετά από 16 παιχνίδια πρωταθλήματος (!). Όλη αυτή η επιτυχία, έχει ως αφετηρία το «Football Manager».

Το Gazzetta κάνει τη δική του αναδρομή στα «σοκάκια» της ζωής του νεαρού προπονητή και σας προσφέρει απλόχερα την ιστορία του μέχρι την αναγέννηση της Ρεμς.

«Το Football Manager μου έδωσε την ώθηση να θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα» είχε παραδεχθεί σε μία από τις συνεντεύξεις του ο Γουίλ Στιλ. Δεν έκανε πλάκα... Σοβαρολογούσε πως το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι τον έκανε να δει την προπονητική με άλλο μάτι από αρκετά νεαρή ηλικία.

Οι γονείς του ήταν από την Αγγλία αλλά το 1990 μετακόμισαν στο Βέλγιο και δύο χρόνια αργότερα έφεραν στη ζωή τον νεαρό προπονητή. Παρότι μεγάλωσε εκεί, η Αγγλία ήταν ένα μέρος που επισκέπτονταν συχνά και μετά τη απόφαση να ασχοληθεί με την προπονητική σε ηλικία μόλις 17 ετών, ήθελε να σπουδάσει στο Myerscough College, αφήνοντας για πάντα το όνειρο του ποδοσφαιριστή.

Το Football Manager ήταν το δικό του... εργαλείο, με το οποίο μάθαινε τα μυστικά της προπονητικής και έπαιζε ατελείωτες ώρες, κάτι που τον έκανε να δημιουργήσει τον δικό του τρόπο σκέψεις. Δεν ήταν μόνο το θέμα της τακτικής αλλά του άρεσε να φτιάχνει ομάδες από το μηδέν.

Σίγουρα το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά μπορούν να παίζουν βιντεοπαιχνίδια όποτε θέλουν, είναι επειδή έχουν τη συσκευή του Playstation ή τον δικό τους υπολογιστή. Με τον Στιλ δεν υπήρχε η ίδια κατάσταση, καθώς ούτε εκείνος αλλά ούτε ο αδερφός του είχαν τη δική τους κονσόλα.

Οπότε αναγκαστικά έπαιζαν στον οικογενειακό υπολογιστή, τον οποίο μοιράζονταν τέσσερα άτομα, με προτεραιότητα τους γονείς φυσικά και στη συνέχεια να μοιραστεί τον χρόνο με τον αδερφό του.

Με όλα αυτά τα... ερεθίσματα, αποφάσισε να σπουδάσει πάνω στην προπονητική, αφήνοντας για πάντα το όνειρο του ποδοσφαιριστή. Ήταν μόλις 17 ετών όταν το ανακοίνωσε στους γονείς του και αμέσως άρχισε η αναζήτηση για την εύρεση του κατάλληλου πανεπιστημίου.

Το Myerscough College ήταν το... εκλεκτό για εκείνον με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη χώρα όπου καταγόταν. Έπειτα από τις σπουδές του, ακολούθησε η πρακτική του, με το πανεπιστήμιο να τον στέλνει στην Κ14 της Πρέστον Νορθ Εντ, όπου και αποτέλεσε την αφετηρία της καριέρας του, καθώς ο σύλλογος τον διατήρησε στο δυναμικό του.

Η δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από αρκετούς προπονητές αλλά εκείνος που τον έφερε κοντά του, ήταν ο Γιανίκ Φερέρα. Ο μετέπειτα προπονητής της Ομόνοιας στην Κύπρο, ήταν στην βελγική Σιντ Τρουιντέν και τον επέλεξε για να αναλυτή στο τιμ του, με αποτέλεσμα ο Στιλ να επιστρέψει στο Βέλγιο.

Ο Φεράρα έμεινε τόσο ικανοποιημένος με τις επιδόσεις του, που όταν πήγε στην Σταντάρ Λιέγης, επέλεξε να τον πάρει μαζί του στο τιμ και στον ίδιο ρόλο. Η δουλειά που έβγαζε τον οδήγησε στη Λιρς, όπου είχε αναλάβει και τα χρέη σκαόυτερ πριν γίνει πρώτος προπονητής για πρώτη φορά, τον Οκτώβρη του 2017.

Ήταν μόλις 25 ετών όταν του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του ως προπονητής αλλά τον Δεκέμβρη του ίδιου έγινε ξανά βοηθός, αυτή τη φορά του Ντέιβιντ Κολμπέρ. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της Μπέερσχοτ όπου αρχικά πήρε θέση αναλυτή και έπειτα βοηθού προπονητή πριν φτάσει να γίνει πρώτος προπονητής τον Γενάρη του 2021 και να διατηρήσει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία.

Κάπως έτσι ακολούθησε η πρόταση του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος τον πήρε μαζί στη Ρεμς αλλά στα μέσα της σεζόν, ο 29χρονος προπονητής επέλεξε να σταθεί στο πλάι του Έλσνερ στην Σταντάρ Λιέγης μέχρι το φινάλε του 2021/22. Τελικά το καλοκαίρι επέστρεψε στον γαλλικό πάγκο και δίπλα στον Ισπανό κόουτς, κάτι που αποτέλεσε την αντίστροφη μέτρηση για να πάρει τη μεγάλη ευκαιρία του.

Τα αποτελέσματα της Ρεμς δεν ήταν αυτά που περίμενε η διοίκηση με αποτέλεσμα ο Γκαρθία να απομακρυνθεί από την άκρη του πάγκου. Ο απολογισμός ήταν μόλις μία νίκη στα πρώτα δέκα παιχνίδια της Ligue 1, με την ομάδα να πέφτει στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κάπου εκεί, ήρθε και το μεγάλο... ρίσκο της Ρεμς.

«Εμείς θα επενδύουμε σε εσένα και εσύ θα νικάς». Αυτά ήταν τα λόγια του γαλλικού συλλόγου προς τον 30χρονο Στιλ, ο οποίος πήρε στα χέρια του τις τύχες της ομάδας που είχε ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Ο Βέλγος κόουτς ήξερε πως η ώρα του είχε φτάσει και από το Football Manager ήταν έτοιμος να κοουτσάρει μία ομάδα της Ligue 1.

