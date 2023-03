Την απουσία του τραυματία Νεϊμάρ από την κρίσιμη ρεβάνς του Champions League απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Κριστόφ Γκαλτιέ.

Οι φόβοι της Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαιώθηκαν. Άλλωστε, κάθε νους στις τάξεις της ομάδας «ταξίδεψε» στη ρεβάνς του Champions League απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, όταν είδε τον Νεϊμάρ να χτυπά στον αστράγαλο και να αποχωρεί κλαίγοντας από το παιχνίδι κόντρα στη Λιλ.

Και μπορεί να απέφυγε τα χειρότερα, κάνοντας του πρωταθλητές Γαλλίας να διατηρούν κάποιες ελπίδες παρουσίας του στο κρίσιμο ματς, όμως, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Κριστόφ Γκαλτιέ, ο Βραζιλιάνος δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στον αγώνα.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η πέμπτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια που ο Νεϊμάρ θα απουσιάσει ως τραυματίας από τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

PSG manager Christophe Galtier announces that Neymar will miss the second leg of their Champions League tie with Bayern Munich.



He hasn't played since picking up an injury on February 19 🤕 pic.twitter.com/iZ741O2lwB