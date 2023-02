Άτυχος για ακόμα μια φορά στάθηκε ο Νεϊμάρ, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη της Παρί κόντρα στη Λιλ, αποχώρησε με φορείο και η συμμετοχή του στη ρεβάνς του Champions League κόντρα στην Μπάγερν (08/03) δείχνει αμφίβολη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τεράστια νίκη με ανατροπή, 4-3 απέναντι στη Λιλ, αλλά στις τάξεις των πρωταθλητών Γαλλίας σήμανε συναγερμός. Κι αυτό διότι ο Νεϊμάρ, που είχε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι, γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του και αποχώρησε με φορείο, δείχνοντας να πονά πολύ. Κι όλα αυτά δύο εβδομάδες περίπου πριν από την κρίσιμη ρεβάνς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για το Champions League (08/03), με τη συμμετοχή του Βραζιλιάνου στο συγκεκριμένο ματς να μη φαντάζει σίγουρη.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury :( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P