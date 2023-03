Επίσημα κατηγορείται ο Χακίμι για βιασμό μετά την εις βάρος του καταγγελία από νεαρή γυναίκα, με τον Μαροκινό αμυντικό να έχει τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση.

Σαν «βόμβα» έσκασε στο Παρίσι η εις βάρος του Ασράφ Χακίμι καταγγελία νεαρής γυναίκας για βιασμό πριν μερικές ημέρες. Πλέον όμως, σύμφωνα με το AFP, μετά και την ανάκρισή του, τού έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και κατηγορείται επίσημα για την υπόθεση, έχοντας τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση.

Το φερόμενο θύμα δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση και απλά ήθελε να δηλώσει το περιστατικό με την έναρξη εισαγγελικής έρευνας να παίρνει σειρά μετά από αυτό.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε τις όποιες κατηγορίες και χαρακτήρισε τα λεγόμενα της 24χρονης γυναίκας ψευδή.

#BREAKING PSG and Morocco footballer Achraf Hakimi charged with rape: prosecutors to AFP pic.twitter.com/n39WqlPApl