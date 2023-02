Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο Νο.1 στόχος της Παρί Σεν Ζερμέν για το ερχόμενο καλοκαίρι εάν εν τέλει ο Λιονέλ Μέσι αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του.

Το «σίριαλ» για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε εξέλιξη. Mετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έμοιαζε δεδομένο πως θα ανανέωνε την συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν πλέον κάνει... δεύτερες σκέψεις, ενώ τον «πολιορκούν» τόσο η Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, όσο και η «αγαπημένη» του Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ρούντι Γκαλέτι οι Παριζιάνοι είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση «διαζυγίου» με τον Αργεντινό σούπερ σταρ και έχουν ξεχωρίσει ως πρώτο τους στόχο τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως ήδη έχει υπάρξει επαφή ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Ο Αιγύπτιος ακραίος επιθετικός αγωνίζεται στη Λίβερπουλ από το 2017 και το καλοκαίρι επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το 2025. Την τρέχουσα σεζόν ο πρώτος σκόρερ της περσινής Premier League μετράει 34 εμφανίσεις με 19 γκολ και εννέα ασίστ. Οι Reds το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να βάλουν... τιμή στον 30χρονο εξτρέμ ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

