Δεν έχει τελειώσει καν το σχολείο και παρόλο που άλλα παιδιά στην ηλικία του, διαλέγουν τον Μέσι, τον Μπαπέ και τον Νεϊμάρ, στο playstation, εκείνος ζει το όνειρο του δίπλα τους. Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο το νέο «διαμάντι» του γαλλικού ποδοσφαίρου που ακούει στο όνομα Γουαρέν Ζαίρ-Εμερί.

«Τον έβαζα να δείξει ασκήσεις στους ενήλικες και ήταν μόλις εννιά ετών». Πόσο περίεργο είναι για έναν άνθρωπο που είναι 20, 30, 40 ετών, να βλέπει στην προπόνηση ένα παιδί που ούτε καν βρίσκεται στην εφηβεία, να δείχνει τις ασκήσεις και να τις κάνει σωστά...

Ήταν τα πρώτα δείγματα γραφής του Γουαρέν Ζαίρ-Εμερί. Ενός παιδιού που έμελλε να γίνει το επόμενο μεγάλο αστέρι του γαλλικού ποδοσφαίρου χωρίς να έχει τον... θόρυβο που είχαν άλλη στην ηλικία του. Μετά από επτά χρόνια παρουσίας στις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος αμυντικός μέσος βρίσκεται πλέον στα βασικά πλάνα του Κριστιάν Γκαλτιέ στην πρώτη ομάδα και ας είναι μόλις 16 ετών.

Το... κοντρόλ που έγινε η αρχή, η ιστορία με τα κορδόνια, η ένταξή του στην Παρί και ο τρόπος που με τόσο... αθόρυβο τρόπο, μπήκε στο «κάδρο» της πρώτης ομάδας. Το Gazzetta ξεδιπλώνει την ιστορία του νέου wonderkid στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Γεννημένος τον Μάρτιο του 2006 o Γουαρέν Ζαίρ-Εμερί ήταν από μικρός στα γήπεδα καθώς ο πατέρας του, Φρανκ Εμερί ήταν ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής, χωρίς να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σε μία προπόνηση εκείνος και ένας ξάδερφός του, είχαν πάρει τον μικρό Γουαρέν μαζί για να δει.

Ήταν μόλις τεσσάρων ετών, όταν σε μία μακρινή μπαλιά, ο μπαμπάς του δεν έκανε καλό κοντρόλ, αλλά ο γιος του κατέβασε την μπάλα με το στήθος με εντυπωσιακό τρόπο για την ηλικία του. Τόσο ο Φρανκ όσο και ο ξάδερφός του δεν το πίστευαν αλλά αντιλήφθηκαν ότι ένα ταλέντο υπάρχει μπροστά τους.

👟 Ball recovery

⚽️ Goal

✅ 3 points secured@PSG_English's Warren Zaïre-Emery did it all! 💎#Ligue1UberEats | #MHSCPSG https://t.co/z4X0tW16lz pic.twitter.com/lN6K6QWeUY