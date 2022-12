Ο Κιλιάν Μπαπέ επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν και γυμνάστηκε για πρώτη φορά με τον 15χρονο αδελφό του Ίθαν στην πρώτη ομάδα των πρωταθλητών Γαλλίας.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έστειλε τέσσερις φορές τη μπάλα στα δίχτυα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αργεντινή στον τελικό, όμως δεν κατάφερε να δώσει το τρόπαιο στους Τρικολόρ. Πλέον το τουρνουά αποτελεί παρελθόν και ο 23χρονος σούπερ σταρ καλείται να αφήσει πίσω του όσα έγιναν και να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μπαπέ επέστρεψε στην προπόνηση της πρώτης ομάδας και εκεί προπονήθηκε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο με τον 15χρονο αδελφό του, Ίθαν, ο οποίος στο διάστημα της διακοπής πήρε προαγωγή από την Κ19 και έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό με την Παρί FC.

15-year-old Ethan Mbappe, the younger brother of Kylian Mbappe, training together for PSG's first team 🔥



The future is here ✨ pic.twitter.com/swEbqxpxjr