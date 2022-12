Ξέφυγαν οι εκδηλώσεις αντιπάθειας και «καζούρας» προς τον Κιλιάν Μπαπέ στη φιέστα των Αργεντινών, με μερίδα οπαδών να εμφανίζουν ένα αυτοσχέδιο χάρτινο φέρετρο με το πρόσωπο του Κιλιάν Μπαπέ και να του βάζουν φωτιά.

Το «χάος» στους δρόμους του Μπουένος Άιρες από τους Αργεντινούς φιλάθλους έχει δημιουργήσει μερικές πρωτοφανείς κι εντυπωσιακές εικόνες, αλλά δεν λείπουν και τα παρατράγουδα. Στην πλειονότητά τους οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν τον θρίαμβο της εθνικής τους ομάδας με την κατάκτηση του Μουντιάλ και δεν ασχολούνται με τους αντιπάλους, αν και από αυτόν τον κανόνα ξέφυγε ο ίδιος ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος κρατούσε ένα ψεύτικο μωρό με το πρόσωπο του Κιλιάν Μπαπέ στο πούλμαν της αποστολής.

Μια μερίδα οπαδών, όμως, ξεπέρασε κάθε όριο στο τρολάρισμα προς τον Γάλλο σταρ, προκαλώντας ένα αποτρόπαιο θέαμα δίπλα σε δεκάδες παιδιά που πανηγύριζαν μαζί με τους γονείς τους.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω οπαδοί εμφάνισαν αυτοσχέδιο χάρτινο φέρετρο με το πρόσωπο του παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, στο οποίο και έβαλαν φωτιά, συνεχίζοντας να το κυματίζουν παρουσία χιλιάδων ανθρώπων δίπλα τους.

Δείτε το βίντεο:

Argentinians with a lovely 24th birthday present for Kylian Mbappé here. pic.twitter.com/4U5JNOQWHK