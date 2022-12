Ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν για την ανανέωσή του, η οποία θα τον κρατήσει στο Παρίσι μέχρι το 2025 με συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων.

Το μέλλον του στο Παρίσι βλέπει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος όπως έγραψε πρόσφατα η «Parisien» σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του στον γαλλικό σύλλογο που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Αργεντινός legend μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δείχνει να έχει πάρει την απόφασή του και σύμφωνα με τον έγκυρο και κοντινό στο περιβάλλον του Μέσι δημοσιογράφο, Γκιγιέμ Μπαλάγκ, η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών θα επισπευθεί μετά την επιστροφή του από την έξτρα άδεια που του χορηγήθηκε μετά το Μουντιάλ.

Μάλιστα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ανανέωση ενός έτους, το deal θα αφορά μορφή 1+1, έτσι θα είναι στο χέρι του Μέσι να παραμείνει στον παριζιάνικο σύλλογο μέχρι και το 2025.

Ο Μέσι, η σύζυγός του Αντονέλα και τα τρία τους παιδιά έχουν προσαρμοστεί πλήρως και απολαμβάνουν τη ζωή τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συνεπώς αφού οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα στο οικονομικό κομμάτι μετά από πολύμηνες επαφές με τον Λουίς Κάμπος και τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, η παραμονή του ήταν μονόδρομος.

Όσο αφορά την Μπαρτσελόνα, ο Μπαλάγκ αναφέρει πως δεν έχει υπάρξει καμία πρόταση, καθιστώντας έτσι αδύνατον να υπάρξει η οποιαδήποτε διχογνωμία του Αργεντινού. Το MLS επίσης, προς το παρόν τίθεται εκτός κάδρου.

