Ο Καρίμ Μπενζεμά βρέθηκε στο «Groupama Stadium» και στο ημίχρονο του αγώνα της Λυών απέναντι στη Νις, παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα και γνώρισε την αποθέωση των φίλων των Λιονέ.

Η Λυών-πόλη και ομάδα- δεν ξέχασε το δικό της «χρυσό» παιδί που μεγάλωσε και έγινε ένας σπουδαίος επιθετικός, όντας πλέον ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας. Ο Καρίμ Μπενζεμά, λίγο πριν βρεθεί στην προετοιμασία της Γαλλίας για το Μουντιάλ, επισκέφτηκε το στάδιο της ομάδας για την αναμέτρησή της κόντρα στη Νις και στο ημίχρονο παρουσίασε το βραβείο του, πλάι στον πρόεδρο της Λυών, Ζαν-Μισέλ Ολάς.

Όπως ήταν φυσικό, οι φίλοι των Λιονέ τον αποθέωσαν, εκφράζοντας την αγάπη τους προς το πρόσωπο του, ενώ ήδη γκράφιτι με το πρόσωπο του κοσμεί ένα μεγάλο κτίριο της πόλης. Με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου ο 35χρονος πέρασε πέντε χρόνια και πανηγύρισε επτά τίτλους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πρωταθλημάτων.

Goosebumps all over. What a moment this is for Karim Benzema. pic.twitter.com/hFB7wSVyPT