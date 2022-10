Ζουνίνιο για Νεϊμάρ: «Σιχαίνομαι να βλέπω να υποστηρίζουν φασίστες»

O Ζουνίνιο Περναμπουκάνο σε δηλώσεις του κατέκρινε τον Νεϊμάρ και οποιονδήποτε Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή στηρίζει τον ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Νεϊμάρ, υποστήριξε δημόσια προεκλογικά τον ακροδεξιό Πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου και μάλιστα όπως έχει πει έχουν... «κοινές αξίες». Εν τέλει στις Γενικές Εκλογές της χώρας του καφέ ο Μπολσονάρου ηττήθηκε από τον Λούλα, ο οποίος θα κάνει την επιστροφή του στην προεδρία την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Ο παλαίμαχος σταρ της Σελεσάο, Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, κατέκρινε τον διεθνή εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που μπόρεσε να υποστρηρίξει έναν «φασίστα».

«Σιχαίνομαι να βλέπω παίκτες όπως ο Νεϊμάρ να υποστηρίζουν φασίστες. Όλο εμείς προερχόμαστε από χαμηλά, πώς μπορείς να περάσεις στην άλλη πλευρά; Πρέπει πάνω από όλα να έχεις αξιοπρέπεια. Ο Μπολσονάρου άνοιξε πολλές φορές το στόμα του και μίλησε με προκατάληψη. Πολλοί υποστηρικτές του όπως ο Νεϊμάρ σκέφτονται ότι έφτασαν εκεί που έφτασαν με τη δουλειά και το ταλέντο τους. Έχουν κάθε δικαίωμα να το πιστεύουν αυτό, αλλά ξεχνούν ότι κάποτε ήταν φτωχοί. Όταν ζεις ανάμεσα στην ελίτ, αυτό κυριαρχεί στη σκέψη σου. Εγώ είμαι στο πλευρό των απλών ανθρώπων», ανέφερε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λυών.

"I get sick when I see right-wing Brazilian players like Neymar supporting fascists. We come from below and we are the people. How can we be on the other side?"



