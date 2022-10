Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «CORRECTIV» ο Ζερόμ Μπόατενγκ είχε αναγκάσει την πρώην σύντροφο του, Kάσια Λένχαρντ, να υπογράψει συμβόλαιο «εχεμύθειας», δυο εβδομάδες πριν αυτοκτονήσει.

Πριν από 1,5 χρόνο η πρώην σύντροφος του Ζερόμ Μπόατενγκ, Kάσια Λένχαρντ, αυτοκτόνησε στο διαμέρισμα της στο Βερολίνο, μια εβδομάδα μετά τον χωρισμό τους. Η υπόθεση για τις συνθήκες που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και κατά πόσο είχε ευθύνη ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου και νυν της Λυών βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο πρώην διεθνής στόπερ με την εθνική Γερμανίας είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του και φέρεται να είχε την ίδια συμπεριφορά και ενάντια στην Kάσια. Σύμφωνα με αποκλειστικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «CORRECTIV» ο Μπόατενγκ είχε αναγκάσει την πρώην σύντροφο του να υπογράψει ένα έγγραφο που νομικά την εμπόδιζε να μιλήσει για την κακοποίηση που της ασκούσε και μάλιστα την είχε χτυπήσει στο πρόσωπο όταν αυτή αρνήθηκε. Η Λένχαρντ έβαλε τέλος στη ζωή της δυο εβδομάδες μετά την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού...

🚨 Kasia Lenhardt initially refused to sign the document, but Jérôme Boateng then hit her in the face.



The victim's mother claims that her daughter signed the confidentiality agreement "out of fear'.



(Source: @correctiv_org) https://t.co/lnOdOsf67c