Η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την εντός έδρας ισοπαλία στο ντέρμπι με τη Μονακό (1-1) επέστρεψε στις νίκες και πήρε το τέταρτο τρίποντο της σε πέντε αγωνιστικές, καθώς επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Τουλούζ. Σκόραραν Μπαπέ, Νεϊμάρ και Μπερνάτ, με τον «μαέστρο» Λιονέλ Μέσι να δημιουργεί τα γκολ του Βραζιλιάνου και του Γάλλου σταρ.

