Η Μονακό έμεινε «όρθια» στο «Παρκ Ντε Πρενς», αναδείχθηκε ισόπαλη με την Παρί Σεν Ζερμέν με 1-1 και έγινε η πρώτη ομάδα που έκοψε βαθμούς από την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ, η οποία είχε τρία δοκάρια. Πρώτη απώλεια βαθμών και για τη Λυών.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μια εβδομάδα μετά την επιβλητική της «επτάρα» στην έδρα της Λιλ είχε την πρώτη της απώλεια βαθμών στην τέταρτη αγωνιστική της Ligue 1, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με τη Μονακό με 1-1 μέσα στο «Παρκ Ντε Πρενς». Πλήρωσε την αστοχία της η ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ που είχε τρία δοκάρια με τους Μέσι, Μπαπέ και Χακίμι.

Oι φιλοξενούμενοι ήταν καλά οργανωμένοι και βρήκαν την ευκαιρία τους να ανοίξουν το σκορ στο 20'. O Φοφανά έκλεψε τη μπάλα στο κέντρο από τον Μέσι, ο Γκολόβιν έβγαλε την κάθετη πάσα, ο Φόλαντ έκανε εντυπωσιακό σπριντ και με πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα για το 0-1. Ο Γερμανός στην προσπάθεια του τραυματίστηκε και βγήκε αναγκαστικά στο 25'.

Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να σκοράρουν στο 45'. Ο Λιονέλ Μέσι με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε το δεξί δοκάρι, ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε το ριμπάουντ αλλά... κατάφερε να σημαδέψει τη ρίζα του αριστερού κάθετου δοκαριού.

