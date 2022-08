Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε... δυναμικά τις υποχρεώσεις της στη Ligue 1, καθώς συνέτριψε με 5-0 την Κλερμόν εκτός έδρας. Φανταστικός Νεϊμάρ με γκολ και τρεις ασίστ. Ασίστ, δυο γκολ και μαγικό ψαλιδάκι από τον Λιονέλ Μέσι.

Πρεμιέρα με show για την Παρί Σεν Ζερμέν! Οι πρωταθλητές Γαλλίας έκαναν «πάρτι» με... μπροστάρηδες το δίδυμο Λιονέλ Μέσι - Νεϊμάρ και συνέτριψαν με 5-0 την Κλερμόν, εκτός έδρας. Γκολ και τρεις ασίστ από τον Βραζιλιάνο. Ασίστ, δυο γκολ και φανταστικό ψαλιδάκι από τον Αργεντινό. Πρώτο γκολ του Pulga με ανάποδο ψαλίδι σε σύνολο 764 τερμάτων.

What a goal by Leo Messi 🔥🔥🔥 bicycle kick! pic.twitter.com/0iGy2GKeKD

Το δίδυμο των σταρ της ομάδας του Γκαλτιέ συνεργάστηκε στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών. Στο 8' οι Παριζιάνοι έκρυψαν τη μπάλα, ο Μέσι σέρβιρε και ο Νεϊμάρ με δυνατό σουτ άνοιξε τον «χορό» των γκολ.

What an assist from Leo Messi, and what a beautiful finish from Neymar 🇦🇷🇧🇷🔥. pic.twitter.com/DkXFwBM5U8