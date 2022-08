Έτοιμη για ακόμη μια μεταγραφή εμφανίζεται η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Λιλ για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν πατάει «φρένο» στα μεταγραφικά, αφού μετά τις προσθήκες των Βιτίνια και Μουκελέ πλέον ετοιμάζεται να κάνει δικό της και τον Ρενάτο Σάντσες!

Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Λιλ που για καιρό προτιμούσε να πουλήσει τον Πορτογάλο στη Μίλαν, τελικά οι Παριζιάνοι κατάφεραν να αποσπάσουν το πολυπόθητο «ναι» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία θα κοστίσει περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του ο πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με την Παρί.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο 24χρονος κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λιλ με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Renato Sanches to PSG, here we go! Full agreement reached for €15m fee after deal at final stages yesterday night. Medical tests scheduled for Renato in Paris 🚨🔴🔵 #PSG



Personal terms agreed long time ago - so Luís Campos signs the player he wanted since day 1. pic.twitter.com/EgQbsV8zap