Ο Αλεσάντρ Λακαζέτ δέχθηκε περισσότερα από 10 τσιμπήματα από μέλισσες στην προετοιμασία της Λυών και έτσι είναι αμφίβολος για το φιλικό παιχνίδι της Κυριακής με την Φέγενορντ!

Η επιστροφή στους «λιονέ» δεν κύλησε και όσο πιο ομαλά θα μπορούσε για τον Αλεκσάντρ Λακαζέτ που για πρώτη φορά στην καριέρα του αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν τον αφήνει να είναι διαθέσιμος προς επιλογή από τον προπονητή του.

Στο μέρος όπου βρίσκεται η Λυών για την καλοκαιρινή της προετοιμασία στην Ολλανδία, ο πρώην επιθετικός και αρχηγός της Άρσεναλ δέχθηκε επίθεση από μέλισσες σε δάσος και έχει πλέον πάνω του περισσότερα από 10 τσιμπήματα που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Αυτό κάνει τον ποδοσφαιριστή να μην μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο προγραμματισμένο φιλικό ματς με την Φέγενορντ και αν μη τι άλλο αποτελεί έναν απίστευτα περίεργο λόγο όπου ποδοσφαιριστής αδυνατεί να αγωνιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

