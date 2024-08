Athletic: «Κοντά σε συμφωνία Γαλατά - Λιόν για τον Ζαχά»

Ο Ζαχά - που απασχόλησε τον Ολυμπιακό - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Athletic είναι ιδιαίτερα κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Λιόν.

Ο Ζαχά που απασχόλησε τη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού αλλάζει ομάδα αλλά σύμφωνα με τον Athletic αυτή θα είναι η Λιόν. Ο ρεπόρτερ Ντέιβιντ Όρνστειν μεταδίδει πώς Λιόν και Γαλατά είναι κοντά στο deal για τον έμπειρο μεσοεπιθετικό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πώς ο παίκτης δεν θα μπορούσε να γυρίσει στην Αγγλία διότι έχει ανοιχτά ζητήματα με την εφορία εκεί.

