Ο Ματέο Γκεντουζί έπεισε ως δανεικός στη Λάτσιο, η οποία ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του από τη Μαρσέιγ και θα μονιμοποιήσει την παρουσία του στη Ρώμη για το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν το κουνάει από τη Ρώμη ο Ματέο Γκεντουζί. Ο Γάλλος χαφ αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Λάτσιο το καλοκαίρι με την προοπτική να γίνει μόνιμος κάτοικος Ιταλίας και οι πειστικές εμφανίσεις του έπεισαν το κλαμπ να προχωρήσει σε κανονική αγορά από τη Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λατσιάλι ενεργοποίησαν την ρήτρα αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία των δυο ομάδων ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στο deal σε μορφή μπόνους.

Κάπως έτσι ο Γάλλος μέσος θα παραμείνει για τα υπόλοιπα χρόνια στη Serie A και τη Λάτσιο, η οποία εσωτερικά είχε αποφασίσει εδώ και καιρό να προχωρήσει στις σχετικές κινήσεις.

Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος έχει καταγράψει συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα των Λατσιάλι, με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.

🚨🇫🇷 Mattéo Guendouzi’s permanent buy clause to join Lazio from Olympique Marseille has been activated.



OM receive €13m fixed fee plus €5m potential add-ons as part of the deal. pic.twitter.com/UbVZGEYnqY