Η νύχτα του Κιλιάν Μπαπέ ήταν τέτοια που χάριζε ασταμάτητα μεγάλες στιγμές για την καριέρα του, αφού τερμάτισε και στην κορυφή των γκολ και των ασίστ της Ligue1, μετά το νέο συμβόλαιο και το χατ-τρικ.

Η 21η του Μάη θα μείνει στο μυαλό του Κιλιάν Μπαπέ. Ενώ όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περίμενε τη μεγάλη μεταγραφή στη Ρεάλ κι εκείνος εμφανιζόταν έτοιμος να ζήσει τ' όνειρό του, τελικά υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την Παρί για τρία χρόνια ακόμα.

Ο Νασέρ Αλ – Κελαΐφι επισημοποίησε τα ευχάριστα στο γήπεδο, ο Μπαπέ πέτυχε χατ-τρικ αμέσως μετά στην επιβλητική νίκη της Παρί (5-0) επί της Μετς και το φινάλε της σεζόν στην Ligue1 επιβεβαίωσε και την κατάληψη κάθε κορυφής και σε ατομικό επίπεδο.

Ο σούπερ σταρ των Παριζιάνων τελείωσε το πρωτάθλημα όντας ο πρώτος σκόρερ με τα 28 τέρματα που κατάφερε να πετύχει συμβάλλοντας στην άνετη κυριαρχία της Παρί, ενώ, είχε και 17 ασίστ, τις περισσότερες απ' οποιονδήποτε άλλον στη Λίγκα την φετινή σεζόν.

🗣️ Yes sir! @KMbappe ends the season at the top of the scorers and assists rankings of #Ligue1 🙌❤️💙



28 goals ⚽️

17 assists 👟 pic.twitter.com/8jt5WMSQX1