Ο Κιλιάν Μπαπέ με την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με την Παρί Σεν Ζερμέν θα γίνει ο... ανεπίσημος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ και η πρώτη του επιλογή ακούει στο όνομα Λουίς Κάμπος.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η νικήτρια της «κούρσας» της υπόθεσης του Κιλιάν Μπαπέ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γάλλος σταρ θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Παριζιάνους. Η διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας έπεισε τον 23χρονο επιθετικό να ανανεώσει δίνοντας του τόσο ένα μυθικό συμβόλαιο με απολαβές 100 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο συν 300 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής, όσο και εξουσίες ενός... ανεπίσημου αθλητικού διευθυντή. Ο Μπαπέ θα έχει καθοριστικό λόγο στις επιλογές προπονητή, παικτών και τεχνικού διευθυντή.

Ο Λεονάρντο μετά τις συνεχόμενες ευρωπαϊκές αποτυχίες θα αποτελέσει παρελθόν και σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου, Ζουλιέν Λόρενς, το απόλυτο φαβορί για τη διαδοχή του είναι ο Λουίς Κάμπος με τις... ευλογίες του Κιλιάν Μπαπέ. O Πορτογάλος αυτό τον καιρό είναι στρατηγικός σύμβουλος στη Θέλτα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλουργήσει στη Γαλλία, καθώς είναι ο άνθρωπος που έχτισε τις δυο ομάδες που «εκθρόνισαν» την Παρί Σεν Ζερμέν στα δύο από τα τελευταία δέκα πρωταθλήματα. Τη Λιλ και τη Μονακό.

