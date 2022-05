Στα ραντάρ της Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται να βρίσκεται ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο των Παριζιάνων για το προσεχές καλοκαίρι.

Το μέλλον του Σαντιό Μανέ στη Λίβερπουλ παραμένει υπό πέπλο μυστηρίου, μιας και οι δυο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους που εκπνέει το 2023.

Όπερ σημαίνει πως το σενάριο πώλησης του Σενεγαλέζου το προσεχές καλοκαίρι εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, γεγονός που φαίνεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «BILD», οι Παριζιάνοι παρουσιάζονται ως το απόλυτο φαβορί για την απόκτησή του σε περίπτωση που αποφασίσει να φύγει από τη Λίβερπουλ, καθώς προετοιμάζονται για ακόμα ένα μεταγραφικό παζάρι γεμάτο από λαμπερές προσθήκες.

Σε περίπτωση δε που τελικά ο Κιλιάν Μπαπέ αποφασίσει να αποχωρήσει για... Μαδρίτη, τότε στο Παρίσι μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως θα κινηθούν για την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού, ο οποίος εμφανίζεται δελεασμένος από την οικονομική πρόταση των Γάλλων.

Το όνομα του Μανέ πάντως δεν είναι το μοναδικό που εξετάζεται από τους ιθύνοντες της Παρί για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, αφού στα ραντάρ τους παραμένει και ο Ουσμάν Ντεμπελέ που φλερτάρει με την έξοδο από τη Μπαρτσελόνα.

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc