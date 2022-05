Ο Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να έχει επιστρέψει από το Κατάρ όπου βρέθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν και δρομολογεί τις εξελίξεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Από το βράδυ της Δευτέρας ο Γάλλος σούπερ σταρ των Παριζιάνων είναι το κεντρικό πρόσωπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ίσως μαζί και με τους... παίκτες της Άρσεναλ που κατάφεραν να χάσουν γι' ακόμα μια χρονιά την εξασφάλιση μιας θέσης για το Champions League.

Ο Μπαπέ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ρεάλ Μαδρίτης και όπως μεταφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κάνει κάποιες τελικές κουβέντες με την οικογένειά του και τους εκπροσώπους του προκειμένου ενδεχομένως και εντός της τρέχουσας εβδομάδας ν' ανακοινώσει πως θα συνεχίσει στην Ρεάλ.

Στην Παρί δεν έχουν καμία ενημέρωση ούτε κάποια επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μένει ελεύθερος και φυσικά θα αποτελέσει μια από τις καλύτερες μεταγραφές στα χρονικά του ποδοσφαίρου, με δεδομένο πως οι «μερένγκες» δεν θα πληρώσουν τίποτα για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Key hours ahead for Kylian Mbappé, he's back from Qatar for final meeting with his family and his whole camp. Real Madrid are waiting for the final steps, more than confident - still no official communication to PSG. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



Real Madrid contract has been ready for months. pic.twitter.com/ctofGMJH0I