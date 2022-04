Από το πουθενά είναι ικανοί να δημιουργήσουν κόντρα και να χαλάσουν το κλίμα οι οπαδοί της Παρί που κατηγορούν τον Μπαπέ για εγωιστικές ενέργειες και για άρνηση να δώσει τη μπάλα στο Μέσι σε φάσεις για γκολ.

Ο Μπαπέ σκόραρε δις, μοίρασε κι ένα γκολ στον Χακίμι, η Παρί έμεινε στο 3-3 με την Στρασμπούρ δίχως τον παραμικρό αντίκτυπο αφού όλα έχουν ξεκαθαρίσει, όμως, υπήρξε και γκρίνια από τον κόσμο.

Ο λόγος είναι οι φάσεις κατά τις οποίες ο Γάλλος σούπερ σταρ της ομάδας επέλεξε να πάρει τις προσπάθειες πάνω του σε στιγμές που θα μπορούσε να έχει βρει τον Μέσι και να τον έχει βοηθήσει να σκοράρει ώστε να κλειδώσει τη νίκη η ομάδα του Ποτσετίνο.

Μάλιστα η φάση στο 90' όπου ο Αργεντινός φεύγει μόνος του από δεξιά και ο Μπαπέ επιλέγει το κακό μακρινό σουτ, για να έρθει και η ισοφάριση στο τελικό 3-3 δευτερόλεπτα αργότερα, εξόργισε μερίδα του κόσμου των Παριζιάνων.

