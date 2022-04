Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο «ανασκεύασε» τη δήλωση του αναφορικά με το μέλλον τόσο του ίδιου όσο και του Κίλιαν Μπαπέ.

Το σήριαλ με τον Μπαπέ συνεχίζεται μιας και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο... ανασκεύασε τα όσα είχε πει περί σίγουρης παραμονής στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ο Μπαπέ κι εγώ έχουμε 100% πιθανότητες να παραμείνουμε», απάντησε πριν λίγες ημέρες ο Αργεντινός τεχνικός, στους δημοσιογράφους, ωστόσο όλα αλλάζουν. Ο Ποτσετίνο φρόντισε να πάρει πίσω όλα όσα είχε πει, υποστηρίζοντας πως μιλούσε για τη... σεζόν που διανύουμε και όχι για το μέλλον : «Η δήλωσή μου που λέει ότι εγώ και ο Μπαπέ θα είμαστε στην Παρί 100% την επόμενη σεζόν; Δεν το είπα αυτό, δεν ήταν αυτό το μήνυμά μου. Απάντησα για το σήμερα, όχι για την επόμενη σεζόν».

Pochettino seems to have backtracked on yesterday's Mbappe comments, when he claimed he would "100%" be at the club next season:



"I didn't say that, it wasn't my message. I responded for today, not for next season."



(Amazon Prime) #PSG pic.twitter.com/0mJxpeeQp8