H FIFA έριξε βαριά «καμπάνα» στη Μαρσέιγ, καθώς της επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο.

Μετά από μακροχρόνια νομική διαμάχη με τη Γουότφορντ η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για ένα χρόνο από τη FIFA, για την υπόθεση της μεταγραφής του Σενεγαλέζου χαφ, Παπέ Γκουέι.

Σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe, το 2020 ο 22χρονος μέσος υπέγραψε προσύμφωνο με τη Γουότφορντ, πριν από τη λήξη του συμβολαίου του με τη Χάβρη της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας, όμως λίγο αργότερα άλλαξε ατζέντη, με τον νέο του εκπρόσωπο να του προτείνει ε να μην τηρήσει τη συμφωνία, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο στη Μαρσέιγ τον Ιούλιο του 2020, με τη Γουότφορντ να καταγγέλει τους Μασσαλούς τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γουόφορντ:

«Η Γουότφορντ επιβεβαιώνει ότι το Ποδοσφαιρικό Δικαστήριο της FIFA εξέτασε την αξίωση που κατατέθηκε κατά του ποδοσφαιριστή Πάπε Αλασάν Γκουέι και της γαλλικής ομάδας Ολιμπίκ Μαρσέιγ αποφασίζοντας:

Ο Πάπε Αλασάν Γκουέι και η Μαρσέιγ θα καταβάλουν από κοινού κι εξ ολοκλήρου αποζημίωση στη Γουότφορντ για αθέτηση συμβολαίου χωρίς δικαιολογία.

Η Μαρσέιγ δεν θα έχει δικαίωμα εγγραφής νέων παικτών, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, για τις επόμενες δύο ολόκληρες και διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους».

