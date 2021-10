Μαρσέιγ: Απολύθηκαν οι σεκιούριτι που άφησαν τον εισβολέα οπαδό να πλησιάσει τον Μέσι (vid)

Η ιδιωτική εταιρεία παροχής ασφάλειας η οποία συνεργάζεται με την Μαρσέιγ προχώρησε στην απόλυση των πέντε σεκιούριτι που δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον εισβολέα οπαδό που έτρεξε προς το μέρος του Λιονέλ Μέσι.

Ενα όχι και... τόσο ασυνήθιστο πλέον συμβάν, έλαβε χώρα στα γήπεδα της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, στο Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη Κυριακή (24/10), την ώρα που Λιονέλ Μέσι έβγαινε με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση για τους Παριζιάνους, ένας οπαδός της Μαρσέιγ εισέβαλε στο γήπεδο και πήγε... καρφί πάνω του!

Αυτό που προκάλεσε την εντύπωση όλων είναι το γεγονός, ότι ο φίλαθλος έφυγε από την απέναντι πλευρά του γηπέδου και έτρεξε να... μαρκάρει τον Αργεντινό σούπερ σταρ στην άλλη πλευρά, ανενόχλητος. Επρεπε να χρειαστούν μερικά λεπτά προκειμένου οι άνθρωποι της ασφάλειας να αντιληφθούν την παρουσία του και στη συνέχεια να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Γι' αυτό και σύμφωνα με την «L' Equipe», η ιδιωτική εταιρεία παροχής ασφάλειας η οποία συνεργάζεται με την Μαρσέιγ, αποφάσισε να απολύσει τους πέντε συγκεκριμένους σεκιούριτι, καθώς θεώρησε πως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

kudos to #14 marseille player for immediately running towards messi when the pitch invader was near him it could have been a dangerous situation



pic.twitter.com/oWHm0tJ1oN