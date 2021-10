Παρί - Μαρσέιγ: Ο Μέσι ντρίμπλαρε και... εισβολέα οπαδό των γηπεδούχων (vid)

Το «Classique» διακόπηκε προσωρινά λόγω εισβολής οπαδού της Μαρσέιγ που έτρεξε προς το μέρος του Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντίνο να βλέπει απλά μια φιγούρα στα λευκά και να τον ντριμπλάρει δίχως δεύτερη σκέψη!

Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν, ειδικά στη φετινή σεζόν που το κακό έχει παραγίνει με τα έκτροπα στα γαλλικά γήπεδα, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα συνοδευτεί από μικροεντάσεις των οπαδών και διακοπές στον ρυθμό της αναμέτρησης. Μετά το μίνι-στοπ στο 26' και την ανακοίνωση των γηπεδούχων για τη ρίξη αντικειμένων από την εξέδρα, αλλά και την αστυνομική φύλαξη με... ασπίδες για μία απλή εκτέλεση κόρνερ, το ματς σταμάτησε ξανά στο 73' λόγω εισβολής οπαδού στον αγωνιστικό χώρο.

Ο φίλος των Μαρσεγιέζων κατευθύνθηκε απευθείας στον Λιονέλ Μέσι, δίχως να προκαλεί κάποιο σκηνικό, με τον Αργεντινό, όμως, να μην αντιλαμβάνεται την παρουσία του και να τον αποφεύγει ενστικτωδώς με κάτι σαν... ντρίμπλα.

Well, that was different...



