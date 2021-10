RMC: «Ο Ικάρντι απείλησε να αποχωρήσει από την Παρί αν δεν τα ξαναβρεί με την Γουάντα Νάρα»

Ο Μάουρο Ικάρντι, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, απείλησε την Παρί ότι αν δεν τα βρει ξανά με την Γουάντα Νάρα, θα αποχωρήσει από τον γαλλικό σύλλογο.

«Βόμβα» έριξε με δημοσίευμά του το «RMC», καθώς αναφέρει ότι ο Αργεντινός επιθετικός βρίσκεται σε τραγική ψυχολογική κατάσταση και σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε περίπτωση που η Γουάντα Νάρα δεν επιστρέψει σε αυτόν.

Φυσικά πρόκειται για ένα είδος συναισθηματικού αλλά και οικονομικού εκβιασμού, καθώς το 34χρονο μοντέλο είναι και μάνατζερ του 28χρονου άσου της γαλλικής ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Ικάρντι, δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες δίπλα με το ξανθό μοντέλο στο προφίλ του στο Instagram, η Γουάντα Νάρα φαίνεται να απολαμβάνει το γεγονός ότι πλέον δεν φοράει το δαχτυλίδι του γάμου τους στο χέρι της.

Μάλιστα, η Γουάντα Νάρα ανακάλυψε μηνύματα στο telegram του συζύγου της στα οποία συνομιλούσε με την Τσίνα Σουάρες μοντέλο από την Αργεντινή, αποδεικνύοντας ότι το άλλοτε δυναμικό ζευγάρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, περνάει μια τεράστια κρίση το τελευταίο διάστημα.

Πάντως, ο Μάουρο Ικάρντι, παρ' ότι απουσίασε από τις δύο τελευταίες προπονήσεις των Παριζιάνων συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, για τον αποψινό αγώνα με την Λειψία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, στο «Παρκ ντε Πρενς» (19/10, 22:00).

🚨 Mauro Icardi has threatened to leave PSG if his wife, Wanda Nara doesn’t return to him.



(Source: RMC Sport) pic.twitter.com/QV0LREX2mi