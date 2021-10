Παρί: Ξανά απών από την προπόνηση ο Ικάρντι λόγω Γουάντα Νάρα

Ούτε στην προπόνηση της Δευτέρας (18/10) παρευρέθηκε ο Μάουρο Ικάρντι κι έτσι δύσκολα θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, για τον αγώνα κόντρα στη Λειψία την Τρίτη (19/10, 22:00) για το Champions League.

Σε... σήριαλ εξελίσσεται η υπόθεση μεταξύ του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα.

Την Κυριακή (17/10) ο Αργεντινός στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν, δημοσίευσε φωτογραφίες του, δίπλα με το ξανθό μοντέλο στο προφίλ του στο Instagram. Ωστόσο, από την πλευρά της η Γουάντα Νάρα φαίνεται να απολαμβάνει το γεγονός ότι δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι του γάμου τους στο χέρι της.

Πάντως, όπως φαίνεται το διάστημα που ακολουθεί θα είναι αρκετά δύσκολο για τον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος αρχικά έχασε τη χθεσινή (17/10) προπόνηση της Παρί, αλλά κι αυτή της Δευτέρας (18/10), μη μπορώντας να διαχειριστεί το γεγονός πως το πανέμορφο μοντέλο και μητέρα των τριών παιδιών του, αποφάσισε να τον εγκαταλείψει.

Ετσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, με την Λειψία στο «Παρκ ντε Πρενς» (19/10, 22:00).

🇨🇷 Keylor Navas is in training with the squad, but not Icardi. #PSG ❌🇦🇷