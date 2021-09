Ανζέ - Μαρσέιγ: Νέα επεισόδια στο γαλλικό ποδόσφαιρο (vids)

Η φετινή είναι η σεζόν των εντάσεων στο γαλλικό ποδόσφαιρο και σημειώθηκαν νέα επεισόδια το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ανζέ με την Μαρσέιγ...

Με το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής να ολοκληρώνεται στο ισόπαλο 0-0, υπήρξε και... τρίτο, άσχημο ημίχρονο, με οπαδούς να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να φτάσουν στις εξέδρες του αντίπαλου «στρατοπέδου».

Οι υποστηρικτές της ομάδας από τη Μασσαλία προσπάθησαν να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονταν εκείνοι της Ανζέ, οι άνδρες ασφαλείας προσπάθησαν ν' αποφευχθούν οι συμπλοκές και φαίνεται πως τα πράγματα δεν ξέφυγαν, πέρα από το «ντου» και τις απειλές...

Marseille fans from the away end take to the pitch to confront Angers supporters after their 0-0 draw. (📽: @MattMargueritte) pic.twitter.com/nr2LqrxXc1