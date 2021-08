Χαμός έξω από την μπουτίκ της Παρί Σεν Ζερμέν για μια φανέλα του Μέσι (vid)

Απίστευτες ουρές έξω από το κατάστημα της Παρί Σεν Ζερμέν με εκατοντάδες κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να μπει και να αγοράσει μια φανέλα του Μέσι.

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατούσε παροξυσμός για μια φανέλα του, στην μπουτίκ της ομάδας.

Εκατοντάδες κόσμου περίμενε υπομονετικά σε μια ουρά που… εξαπλωνόταν αρκετά τετράγωνα μακριά, προκειμένου να πάρουν την φανέλα με το Νο30.

The queue for a Messi shirt outside PSG’s club shop this morning (via @RemyBuisine ) pic.twitter.com/7N9DwKZvuH

Μια φανέλα που διαδικτυακά ξεπούλησε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, με αποτέλεσμα να στέκονται φίλοι της ομάδας σε ουρές ώστε να την αγοράσουν.

The PSG shirt with "MESSI 30" on the back is SOLD OUT on PSG's official web shop. That has to be a record time, surely ... pic.twitter.com/ejVBYqmyCn