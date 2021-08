Μέσι - Παρί: «Έκλεισαν» οι δρόμοι του Παρισιού, με κομβόι και αστυνομία για τα ιατρικά τεστ (vid)

Βασιλική προστασία για τον Λιονέλ Μέσι κατά τη μεταφορά του στο ιατρικό κέντρο όπου και θα περάσει από τα απαραίτητα τεστ, με τους δρόμους του Παρισιού να «κλείνουν» και δεκάδες αστυνομικούς με μηχανές να περιπολούν.

Το Παρίσι ζει στον «πυρετό» του Λιονέλ Μέσι. Μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Bourges» νωρίς το απόγευμα και την πρώτη γνωριμία του με τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο όπου θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, προτού παρουσιαστεί επίσημα στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (11/8, 12:00 ώρα Ελλάδος) και υπογράψει το τριετές του συμβόλαιο. Και η μετακίνησή του έθεσε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ο 34χρονος legend μεταφέρθηκε με κομβόι στο ιατρικό κέντρο, την ώρα που δεκάδες αστυνομικοί με μηχανές «έκλειναν» τους δρόμους και περιπολούσαν στο σημείο, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνησή του.

Messi getting the royal treatment @brfootball



(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/pzyZbeQrIV