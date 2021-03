Μπαρτσελόνα: Ετοιμος για Σεβίλλη ο Πέδρι, ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του (pic)

Ο 18χρονος μέσος των «μπλαουγκράνα», αποχώρησε στο 71ο λεπτό από το ματς με τη Σεβίλλη και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει πατερίτσες για να φύγει από το γήπεδο, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έδειξαν πως τραυματίστηκε στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού και πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Πέδρι όχι μόνο ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τους πόνους αλλά προπονήθηκε κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ετσι, ο Ρόναλντ Κούμαν έχει κάθε λόγο να χαμογελά καθώς θα τον έχει στη διάθεσή του στον επαναληπτικό αγώνα με την Σεβίλλη την Τετάρτη (03/03, 22:00) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Οι Σεβιγιάνοι από την πλευρά τους πηγαίνουν στο «Καμπ Νου» προκειμένου να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-0 του πρώτου αγώνα στο Ραμόν Σάντσες Πιθχουάν.

Pedri trained with the group, our boy is a freak pic.twitter.com/DwHd0UWxjN

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) March 2, 2021