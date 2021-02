Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Πέδρι για τουλάχιστον 2 εβδομάδες (pic)

Ο 18χρονος μέσος των «μπλαουγκράνα», αποχώρησε στο 71ο λεπτό από το ματς με τη Σεβίλλη και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει πατερίτσες για να φύγει από το γήπεδο, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δεν ήταν ενθαρρυντικά, καθώς έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες εξαιτίας του προβλήματος στο πέλμα στο αριστερό του πόδι.

Ετσι, ο Ρόναλντ Κούμαν δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στη ρεβάνς του Κυπέλλου με την Σεβίλλη την Τετάρτη (03/03), με την Οσασούνα στο πρωτάθλημα το Σάββατο (06/03) αλλά φυσικά και στον επαναληπτικό αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο Παρίσι για τους «16» του Champions League.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά με την αποθεραπεία του, τότε ο Πέδρι ενδέχεται να επιστρέψει στα γήπεδα για τον αγώνα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 21 Μαρτίου.

BREAKING NEWS

Test confirm that @Pedri is out after pulling the soleus muscle in his left leg pic.twitter.com/WLtE5Zwe29

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2021