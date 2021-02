Κρόος: «Μπαπέ ή Χάαλαντ; Προτιμώ Μπενζεμά» (vid)

Ο Γερμανός μέσος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην Ρεάλ. Παρά το γεγονός ότι φέτος διανύει μία μέτρια σεζόν δεν παύει να αποτελεί τον «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής.

Ο Κρόος μοιάζει αποφασισμένος να τα δώσει όλα για να καταφέρουν να πετύχουν και φέτος τους στόχους τους οι «μερένκες». Λίγες ώρες πριν το ματς με την Αταλάντα για το Champions League, ο 31χρονος άσος ρωτήθηκε για το αν προτιμάει τον Μπαπέ ή τον Χάαλαντ.

Ο ίδιος πάντως προτιμάει... Μπενζεμά!

«Που θα προτιμούσες να δώσεις την ασίστ, στο Μπαμπέ ή στον Χάαλαντ;» ήταν η ερώτηση που δέχθηκε με τον Κρόος να απαντά:

«​Σίγουρα είναι και οι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά αύριο…. δεν θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα! Εγώ συγκεντρώνομαι μόνο στο παιχνίδι και δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στον Φλορεντίνο Πέρεθ»

Who would Toni Kroos prefer to give an assist to: Mbappe or Haaland?

"Benzema."

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 23, 2021