Ξεπερνώντας το ένα μεγάλο όνομα μετά το άλλο και γράφοντας ιστορία σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες έχει συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια με τη φανέλα των Καταλανών, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε απέναντι στην Βαλένθια το απόγευμα του Σαββάτου να σκοράρει και να φτάσει στα 643 τέρματα με ένα κλαμπ.

Ο προηγούμενος και μοναδικός που το είχε κάνει ήταν ο Βραζιλιάνος Πελέ, του οποίου την επίδοση έφτασε ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα, η οποία με τη σειρά της ετοίμασε το παρακάτω βίντεο για τον «μάγο» γύρω από τον οποίο έχει κινηθεί όλη η σύγχρονη ιστορία της...

Not too long ago, some records were thought to be untouchable. Then came Leo #Messi pic.twitter.com/sbRwouPF1H

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2020