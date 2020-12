Ατυχος ξανά ο Ντεμπελέ: Νέος σοβαρός τραυματισμός (pic)

Νέα ατυχία για την Μπαρτσελόνα καθώς μετά την ήττα που υπέστη από την Κάντιθ με 2-1 στη La Liga, είδε και τον Ουσμάν Ντεμπελέ να τραυματίζεται.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός των «μπλαουγκράνα», ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις μετά τη λήξη του αγώνα στον δεξιό μηρό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές καθώς αναφέρουν πως ο Ντεμπελέ θα χρειαστεί να απουσιάσει από αρκετά παιχνίδια της ομάδας. Οπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο νεαρός άσος μπορεί να απουσιάσει, μέχρι και 3 εβδομάδες τουλάχιστον.

Αυτός είναι ο πρώτος τραυματισμός του τη φετινή σεζόν, αλλά όχι και ο πρώτος του στη συνολική του καριέρα...

Ετσι, η Μπαρτσελόνα μετά τους Πικέ, Ανσού Φατί και Σέρτζι Ρομπέρτο θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Γάλλου μεσοεπιθετικού.

MEDICAL COMMUNIQUE | Dembélé

Tests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh

All the details:https://t.co/skzzAnYPZI pic.twitter.com/M6wnQRkydf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 6, 2020