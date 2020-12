Μία απίστευτη ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην Ρεάλ, έχασε ο Βινίσιους στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης με την Σεβίλλη.

Ο Βραζιλιάνος άσος, δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του Μπόνο από πλεονεκτική θέσης, μιας και έπιασε... αέρα και έτσι με αυτόν τρόπο επέτρεψε στον πορτιέρε των Σεβιγιάνων να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια

If Vinicius Jr had shot at Tupac he'd be dropping a new banging album this weekend

pic.twitter.com/RdO6HioCzi

— NP(@TotalElBicho) December 5, 2020