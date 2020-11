Η Ρεάλ συζητά με την Ίντερ για τράμπα Ίσκο-Έρικσεν

Ο Ίσκο δεν είναι ικανοποιημένος στην Ρεάλ αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα με τον τρόπο αντιμετώπισης από τον Ζινεντίν Ζιντάν, γι' αυτό και ζήτησε από την διοίκηση να αποχωρήσει. Οι ιθύνοντες των Μαδριλένων με τον Γάλλο τεχνικό αποφάσισαν πως για το καλό του συλλόγου, ο 28χρονος άσος θα πρέπει να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους «μερένγκες» και ήδη αναζητούν πιθανούς προορισμούς για τον Ισπανό μέσο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το «Sky Germany» η Ρεάλ βρίσκεται σε συζητήσει με την Ίντερ για την παραχώρηση του Ίσκο. Κάπου εδώ πέφτει και το όνομα του Κρίστιαν Έρικσεν στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο έμπειρος Δανός μεσοεπιθετικός, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει ρόλο στους «νερατζούρι» και είναι πολύ πιθανό να δει την πόρτα της εξόδου.

Αυτό που σκέφτονται στην Ρεάλ είναι να παραχωρήσουν τον Ίσκο στην Ίντερ με την προϋπόθεση όμως ότι ο ιταλικός σύλλογος θα συμφωνήσει να δώσει τον Έρικσεν. Ενα «deal» που αν ολοκληρωθεί σίγουρα θα συζητηθεί...

Real Madrid have held talks with Inter Milan over a potential swap deal involving Isco and Christian Eriksen, according to Sky Germany.

Denmark international Eriksen has struggled to recapture his best form since joining Inter from Tottenham in January. pic.twitter.com/Ggq49KPFRA

— Goal (@goal) November 24, 2020