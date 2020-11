Ρεάλ: Βλέπει την πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι ο Ίσκο

Ο Ίσκο δεν είναι ικανοποιημένος στην Ρεάλ αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα με τον τρόπο αντιμετώπισης από τον Ζινεντίν Ζιντάν, γι' αυτό και ζήτησε από την διοίκηση να αποχωρήσει.

Μετά από συζητήσεις που είχαν οι ιθύνοντες των Μαδριλένων με τον Γάλλο τεχνικό αποφάσισαν πως για το καλό του συλλόγου, ο 28χρονος Ισπανός άσος θα πρέπει να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους «μερένγκες».

Βέβαια, μοναδική προϋπόθεση είναι το καλοκαίρι να φτάσει στα γραφεία του συλλόγου πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Έβερτον του Αντσελότι αλλά και η Γιουβέντους του Πίρλο.

