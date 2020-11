Φατί: Με πατερίτσες και με δυσκολία στο χειρουργείο (vid)

Ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια της νίκης (5-2) επί των Ανδαλουσιανών το Σάββατο και αναγκάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προς αποκατάστασης του προβλήματος στο πόδι του.

Το πρωί της Δευτέρας έκανε την εμφάνισή του στην κλινική με πατερίτσες και με φανερή αδυναμία να περπατήσει ή να πατήσει καλά το πόδι του...

Η περίοδος που θα χρειαστεί για να επιστρέψει ο Φατί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις υπολογίζεται περί τους τέσσερις μήνες, με την Μπαρτσελόνα πλέον να σκέφτεται τι θα κάνει με τον Ουσμάν Ντεμπελέ...

Η Μπέτις, πάντως, έστειλε στον ποδοσφαιριστή ευχές για ταχεία ανάρρωση και όσο το δυνατόν πιο άμεση επιστροφή στα γήπεδα.

Ansu Fati is at the clinic to undergo his surgery. Wishing him a speedy recovery!

